الولايات المتحدة تستكمل اختبارات مدمرة جديدة

أعلن موقع Naval News أن الولايات المتحدة استكملت اختبارات مدمرة جديدة من فئة Arleigh Burke المطوّرة.

وجاء في منشور على الموقع "أكملت مدمرة Lenah Sutcliffe Higbee الصاروخية من فئة Arleigh Burke المطوّرة اختبارات القبول، هذه السفينة جرى تطويرها من قبل شركة Huntington Ingalls Industries لصالح سلاح البحرية في الجيش الأمريكي".

ومن جهته قال كاري ويلكينسون ، رئيس شركة Ingalls لبناء السفن: "نجاح اختبارات هذه السفينة تعد إنجازا مهما للفريق الذي ضم خبراءا من شركتنا من سلاح البحرية الأمريكي، نحن ملتزمون بتعاوونا المشترك، ونتطلع لاختبار المدمرة التالية من فئة Arleigh Burke".

ويبلغ طول كل مدمرة من طراز Arleigh Burke- Flight III نحو 155مترا، وعرضها 20م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9700 طن، ويمكن لهذه السفن نقل 300 شخص، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4400 ميل بحري في كل مهمة.

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وتتسلح هذه السفن بمنصات Mk.41 القادرة على إطلاق صواريخ مضادة للأهداف الجوية وصواريخ مجنحة وصواريخ ASROC المضادة للأهداف البحرية، إضافة إلى مدافع من عيار 127 ملم، ومدافع M242 Bushmaster من عيار 25 ملم، و4 رشاشات من عيار 12,7 ملم، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا