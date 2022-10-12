أستراليا تدعم سلاح بحريتها بسفن عسكرية مطوّرة

أعلن موقع Armstrade أن أستراليا تعمل على تجهيز سلاح بحريتها بسفن Cape المطوّرة.

وجاء في منشو على الموقع "في حوض بناء السفن التابع لشركة Austal Limited الأسترالية إنزالت إلى المياه مؤخرا سفينة مطوّرة من فئة Cape، هذه السفينة هي رابع سفينة من هذا النوع تنزل إلى المياه".

وأشار الموقع إلى أن وزارة الدفاع الأسترالية كانت قد أبرمت عقودا مع شركات محلية للحصول على 6 سفن من فئة Cape المطوّرة، وفي مارس 2022 تسلّمت أول سفينة من هذه السفن، ومن المفترض أن تتسلم السفن الـ 5 الباقية بحلول مايو 2023.

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة 57.8 م، وعرضها 10.3 م، وتم تجهيزها بمحركي ديزل Caterpillar 3516C يوفران عزما يعادل 6770 حصانا.

ويمكن لهذه السفن نقل طاقم مكون من 18 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لمدة 28 يوم في البحر بعد التزود بالمؤن والوقود.

المصدر: سلاح روسيا