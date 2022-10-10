تحسين سمع "الثقب الأسود"

أنهى مكتب "روبين" الروسي من التصاميم البحرية تطوير غواصة الديزل الكهربائية الروسية "فارشافيانكا" من مشروع 636.

ويشار إلى أن حلف الناتو أطلق على الغواصة اسم "الثقب الأسود" لقدرتها الفائقة على التخفي من الرادارات المائية. مع ذلك فإن المهندسين الروس قرروا تحسين سمعها وذلك بفضل رادار صوتي مقطور في خلفها.

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يذكر أن غواصتي "باراكودا" و"شوكا" السوفيتيتيْن النوويتين متعددة المهام كانتا مزوّدتين برادارات صوتية مقطورة، ما ساعد في استخدامهما كذلك كأهداف كاذبة بالنسبة إلى غواصات العدو.

وعاد المهندسون في مكتب" روبين" الروسي إلى تلك الفكرة وزودوا الغواصة "الثقب الأسود" برادارا صوتي، ما طوّر قدرتها على مسح المجال الخلفي، إضافة إلى المجال الأمامي الذي يتحقق بفضل الرادار المنصوب في مقدمة الغواصة، الأمر الذي يضمن سمعها في مجال 360 درجة.

وطالت عملية تطوير الغواصة "فارشافيانكا" الكهربائية من مشروع 836، شأنها شأن الغواصة الكهربائية الحديثة من مشروع 677، تحديث محركها الكهربائي.

يذكر أن غواصات "فارشافيانكا" تنتجها روسيا تتميز بقدرات عالية على التخفي عن رادرات العدو، لذا لقبت بغواصات "الثقب الأسود"، أما طول كل غواصة فيبلغ 73 مترا، عرضها 10 أمتار، مقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها السير بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها ستسلّح بمنظومات "كاليبر" الصاروخية الروسية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا