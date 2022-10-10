اليابان تدعم سلاح بحريتها بسفن صاروخية جديدة

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن وزارة الدفاع اليابانية تخطط لدعم سلاح البحرية بسفن صاروخية جديدة.

وتبعا لصحيفة Sankei Shimbun فإن "السفن الصاروخية اليابانية الجديدة ستكون مزودة بأنظمة Aegis المتطورة للتتبع والتوجيه، ما سيمكنها من إطلاق صواريخ بعيدة المدى قادرة على إصابة أهدافها دون الاقتراب من مدى أسلحة العدو".

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح البحرية الياباني من المفترض أن يحصل على سفينتين من الفئة الجديدة ما بين عامي 2027 و2028، وسيبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 210 أمتار تقريبا، وسيعادل مقدار إزاحتها للمياه 20000 طن.

والحجم الكبير لهذه السفن سيساعد على تزويدها برادارات قوية قادرة على الاتصال بمنظومات الدفاع الصاروخي (Aegis Ashore)، وسيمكن من تزويدها بمنظومات مختلفة لإطلاق الألغام والطوربيدات البحرية، وتجهيزها بصواريخ كبيرة بعيدة المدى قادرة على التعامل مع الأهداف البحرية والبرية.

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ونوهت صحيفة Sankei Shimbun إلى "أن اليابان لا تمتلك حاليا وسائل دفاعية مخصصة للتعامل مع الأسلحة والصواريخ الفرط الصوتية، ولتسريع تطوير منظومات مضادة لهذه الأسلحة تم اقتراح مسودة ميزانية دفاعية للعام 2023 لعرضها على الحكومة اليابانية".

المصدر: سلاح روسيا