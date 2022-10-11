طلاب الكليات العسكرية الروس يتدربون على قيادة دبابة "أرماتا"

نشرت شبكة الإنترنت مقاطع فيديو أظهرت دبابة "تي – 14" (أرماتا) تسير في ميدان تدريب بضواحي قازان عاصمة جمهورية تتارستان حيث يتدرب الطلاب في كلية قازان للدبابات.

وأشار مستخدمو الإنترنت إلى أن ميدان التدريب المذكور يشهد كذلك التناسق القتالي للشباب الذين تم تجنيدهم مؤخرا في الجيش الروسي وافترضوا أن هؤلاء ستتاح لهم فرصة التدرّب على قيادة "أرماتا" الحديثة.

يذكر أن عدد أحدث دبابات "تي – 14" (أرماتا) في الجيش الروسي يتراوح، حسب مختلف المصادر، بين 24 و132 دبابة.

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وتعتبر " تي – 14" سلاحا فعالا لحرب الشبكة المركزية ويمكن استخدامها كدبابة للاستطلاع والدلالة على الهدف وتصحيح نيران المدافع والدفاعات الجوية على المستوى التكتيكي.

أما منظومتا الحماية الدينامية " مالاخيت" و"أفغانيت" فتزيدان من تخفي الدبابات عن الرادارات في مجال الموجات تحت الحمراء والموجات اللاسلكية، ما يمكّن الدبابة من التصدي بنجاح للصواريخ المضادة للدبابات. ولا يستبعد الخبراء استخدام بعض دبابات "أرماتا" في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا