مركز "روبين" لتصميم الغواصات يخطط لتقليص حجم الغواصات الروسية المستقبلية

أعلن أندريه بارانوف، نائب مدير مكتب "روبين" التصميمي لشؤون العلاقات الاقتصادية الخارجية والتعاون العسكري التقني، أن غواصات المستقبل التي يصممها ستكون بأحجام أقل وأداء أعلى.



ويشير بارانوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذه الغواصات ستزود بكمية أكبر من الأسلحة.

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ويقول، "نحن نعتقد، أن لدينا إمكانية لتخفيض إزاحة الغواصات الجديدة. ومع ذلك، من الصعب الاستغناء تماما عن الأحجام الكبيرة، لأن استخدام الغواصات يعتمد عليها. ويبدو لنا أن الغواصات الكبيرة يمكن أن تصبح تدريجيا في المستقبل منصات عامة حاملة، يمكن أن يوضع عليها أكبر عدد ممكن من الوسائل التقنية المختلفة، بما فيها الأسلحة ".

ووفقا له، يمكن أن نرى في تصميم الغواصة الروسية "أركتور" غير المأهولة فتحة عمودية عامة للأجهزة المسيرة تحت الماء الكبيرة والصغيرة، وعلى جانبيها منافذ للأجهزة الكبيرة.

ويقول، "كل هذا سيسمح للغواصة العمل بكفاءة اعلى من أقصى مسافة آمنة".

ويضيف: تزود الأساطيل البحرية الروسية بغواصات "بوري" الاستراتيجية المتعددة الأغراض، أحدث الغواصات النووية من مشروع 955 ومشروع 885 "ياسين".

المصدر: نوفوستي