"قمر الدم" أول بدور الخريف يزين السماء ليلة الأحد تزامنا مع ظاهرة مميزة

سيبدو القمر كاملا في السماء يوم الأحد 9 أكتوبر، وهو أول بدر في الخريف، ويُعرف باسم "قمر الصياد" وأحيانا يطلق عليه اسم "قمر الدم".

وسيظهر القمر المكتمل مقابل الشمس في السماء في الساعة 4.55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.

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وفي حين أنه لن يكون "قمرا عملاقا"، وهو مصطلح غير علمي يشير إلى الأقمار الكاملة التي تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، إلا أن هذا البدر مثير للاهتمام كونه الأول منذ الاعتدال الخريفي في 20 سبتمبر، فضلا عن تزامنه مع حدث هو زخات شهب التنينيات التي ستزين السماء في الفترة بين 8 و10 أكتوبر.

وسيُضيء بدر أكتوبر بنسبة 98% مساء يوم السبت 8 أكتوبر، وسيصل إلى ذروته مساء الأحد 9 أكتوبر، حيث سيكون أيضا ممتلئا بنسبة 100%.

وأعطي القمر الكامل لشهر أكتوبر اسم "قمر الصياد"، لأن ضوءه الساطع يسهل على الصيادين قتل الفريسة قبل أشهر الشتاء العجاف، فضلا عن أنه يساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل.

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وعلى الرغم من أن قمر الصياد هو الاسم المستعار الأكثر شهرة لقمر أكتوبر الكامل، إلا أنه يحمل أيضا ألقابا أخرى، بما في ذلك "القمر المتفائل" أو "قمر الدم"، وفقا لتقويم المزارعين القدماء والقبائل الأمريكية الأصلية.

وتشير مدونة ناسا العلمية إلى أن مصطلح "قمر الدم" قد يكون "مرتبطا بالدم من الصيد أو بتغير ألوان الأوراق في الخريف".

وتقول ناسا إن اثنين من الأسماء المستعارة الأخرى يستخدمان في بعض الأحيان للقمر الكامل لشهر أكتوبر هما "قمر السفر" و"قمر العشب المحتضر".

المصدر: إندبندنت