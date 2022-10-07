الجيش الروسي يتسلم مدافع "مستا – إس" المطوّرة

تسلم الجيش الروسي دفعة جديدة من مدافع "مستا – إس" الذاتية الحركة عيار 152 ملم بعد إصلاحها وتحديثها.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية وأوضح أن مدفع "مستا – إس" تم تزويده نتيجة تحديثه بمنظومة اوتوماتيكية لقيادة وتوجيه النيران، ما أدى إلى زيادة دقة النيران وسرعة الرمي حتى 10 طلقات في الدقيقة.

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وعلاوة على ذلك فإن المدفع أصبح قادرا على العمل في نظام الغارة النارية، أي يصيب الهدف بـ5 قذائف في وقت واحد، ثم يغيّر الموقع فورا. وقد تحسنت ظروف الراحة لطاقم العربة.

يذكر أن مدافع "مستا– إس" تستخدم بنشاط في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا حيث أظهرت فاعليتها.

يذكر أن مدافع "مستا – إس" دخلت حوزة القوات البرية الروسية عام 1989"، وإنها مخصصة لتدمير بطاريات مدافع الهاون والدبابات والمدرعات والدفاعات الجوية ومراكز القيادة والقوة البشرية.

ويبلغ مدى عمل المدفع 29 كلم وفي حوزته أنواع من الذخائر، بما في ذلك الذخائر الفائقة الدقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا