الولايات المتحدة تبني سفن أبحاث بحرية جديدة

أعلن موقع Navy Recognition أن الولايات المتحدة تعمل على تصنيع عدة سفن جديدة لسلاح بحريتها من ضمنها سفن للأبحاث البحرية.

وجاء في منشور على الموقع "في حوض بناء السفن التابع لشركة Halter Marine بولاية ماساتشوستس بدأت مؤخرا عملية تصنيع سفينة جديدة من فئة Pathfinder، هذه السفينة ستعمل في مجال الأبحاث البحرية لصالح سلاح البحرية الأمريكي".

وتبعا للموقع فإن سفن Pathfinder يتم تشغيلها من قبل القيادة البحرية الأمريكية لعلوم المحيطات، ويعمل على متنها خبراء ومختصون من هيئات مدنية أمريكية أخرى، كما أن هذه السفن مجهزة بمعدات متنوعة للأبحاث البحرية، وأجهزة سونار متنوعة، ومزودة بقوارب صغيرة للاستطلاع وإجراء الدراسات في المياه التي يتراوح عمقها ما بين 10 إلى 600 م.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن نحو 100 م، وعرضها 18 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4700 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 28 شخصا إضافة إلى 28 عالم وباحث.

المصدر: سلاح روسيا