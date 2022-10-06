روسيا تختبر أحدث غواصة من غواصات "الثقب الأسود"

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات على غواصة "أوفا" التي تنتمي لفئة غواصات Varshavyanka المعروفة بغواصات "الثقب الأسود".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "بدأت غواصة أوفا من فئة Varshavyanka مرحلة جديدة من الاختبارات البحرية، وخلال التجارب نجحت الغواصة في الغوص إلى عمق 190 م تحت سطح الماء في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي".

وأضاف البيان "خلال عملية الغوص قام طاقم أوفا بالتحقق من آلية عمل جميع الأنظمة والآليات الموجودة في الغواصة، ووضعوا خوارزميات إلكترونية لتشغيلها بحيث تعمل بوضعيات مختلفة في أثناء الغوص والصعود إلى سطح الماء، وفي أثناء الاختبارات رافقت الغواصةَ سفنٌ حربية وسفينةُ الإنقاذ SS-750 التابعة لأسطول بحر البلطيق".

وتعتبر "أوفا"رابع غواصة من طراز Varshavyanka تطورها روسيا في إطار المشروع 636 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2019، ويجري حاليا تطوير عدة غواصات روسية في إطار المشروع المذكور مثل غواصتي "موجايسك" و"ياكوتسك".

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وتكمن خطورة هذه الغواصات المطورة في إطار المشروع 636 بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعب من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

المصدر: سلاح روسيا