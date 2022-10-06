شركة "روستيخ" تحتفل بالذكرى الـ30 لانطلاق إنتاج دبابة "تي – 90"

تحتفل دبابة "تي-90" التي بدأ الجيش الروسي يتزود بها منذ 5 أكتوبر عام 1992 بذكراها الـ30.

وقد طُوّرت "تي – 90" فيما بعد إلى "تي – 90 إم" التي أصبحت دبابة أساسية في الجيش الروسي. جاء ذلك على موقع شركة "روستيخ" الروسية.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن مصممي الدبابة استخدموا عند تطوير "تي – 90" كل الخبرات التي اكتسبوها أثناء تصنيع واختبار دبابة "تي – 72".

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وقد حصلت "تي – 90" على نظام قيادة النيران "إرتيش" ومنظومة التصويب والرصد لقائد الدبابة من طراز ""بي إن كا – 4 إس" ومجموعة الأسلحة المتحكم فيها "ريفليكس" التي تسمح بإصابة الأهداف على مسافة حتى 5000 متر. وحصلت "تي – 90" لأول مرة في العالم على أجهزة الحرب الإلكترونية، وهي منظومة الإسكات البصري الإلكتروني من طراز "تي شي أو-1".

يذكر أن كل نسخة قابلة للتصدير من دبابة "تي – 90 إس" قطعت أثناء اختبارها في الهند مسافة 2000 كلم واجتازت الدبابات كذلك كثبانا رملية بارتفاع حتى 15 مترا في ظروف درجة الحرارة حتى 53 درجة مئوية فوق الصفر نهارا.

وأشارت شركة "روستيخ" إلى أن عملية تطوير دبابة "تي – 90" اكتسبت العديد من المستويات ووصلت إلى درجة تسمح باعتبار "تي – 90 إم" ( بروريف) المطوّرة نموذجا جديدا من الدبابات الروسية يعتبر من أكثر الدبابات إتقانا في أسرة "تي – 90" وأكثرها تكيّفا على العمليات الحربية في ظروف القتال المعاصر. وقد تم استبدال برجها ببرج جديد وتطوير محركها وأجهزة نقل الحركة وتقوية دروعها.

جدير بالذكر أن قائد القوات البرية الروسية الفريق أول أوليغ ساليوكوف، كان قد أفاد في وقت سابق بان الجيش الروسي استخدم في العملية العسكرية الخاصة دبابة "تي – 90 إم" المزوّدة بأجهزة التصويب البانورامية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا