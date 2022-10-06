تسريب صور لطراز جديد من دبابة "أبرامز" الأمريكية

تسربت إلى شبكة الإنترنت بعض التفاصيل عن جيل جديد من دبابة "أبرامس" الأمريكية.

وحسب صور فوتوغرافية للدبابة نشرتها شبكة الإنترنت فهناك فتحتان في مقدمة جسمها، ما يدل على استعداد المصممين لنقل جزء من طاقمها من البرج إلى أقسام أخرى. فيما كانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن "أبرامز" الجديدة ستصبح مع مرور الوقت غير مأهولة وستتوحل إلى مدرعة متحكم فيها عن بعد.

فيما من غير المستبعد أن يحتفظ قائد الدبابة وموجّه أسلحتها بمكانيهما في برجها، كما هو الحال في دبابتي EMBT وKF51 Panther الأوروبيتيْن الواعدتيْن. أما سائق الدبابة فسيجلس جنبه عسكري يتولى قيادة درونات الاستطلاع والمسيّرات الانتحارية.

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بينما ليست هناك تفاصيل تؤكد هذا الأمر. لكن من المعروف إنه تم اختيار مدفع أساسي للدبابة وهو ХМ-360 الذي خضع لاختبارات في إطار تطوير برنامج "أنظمة المستقبل المقاتلة" ومدرعة XM-1202 المستقبلية.

وتم تزويد "أبرامز" الجديدة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ، بصفتهما سلاحيْن إضافييْن. ومن غير المعلوم إلى حد الآن هل سيبقى في الدبابة محرك تربيني أو سيتم استبداله بمحرك ديزل أو محرك هجين يتميزان باستهلاك كمية أقل من الوقود.

يذكر أن نموذجا جديدا لـ"ابرامز" لا يزال على قيد التطوير. مع ذلك يتم اختبار نسخة جديدة من دبابة М1А2 المستخدمة حاليا في الجيش الأمريكي. وتتميز تلك النسخة بإلكترونيات حديثة وأجهزة حرب الشبكة المركزية.

المصدر: تاس