روسيا.. نظام جديد لمراقبة البيئة والتحذير من الظواهر الطبيعية الخطرة

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، أن مهندسي مركز المشاريع بالجامعة بدأوا بتشغيل محطة جديدة لمراقبة البيئة.





ويشير المكتب، إلى أن هذه المحطة تتنبأ وتراقب الحالة البيئية وتحذر من الظواهر الطبيعية وكذلك تلك التي يسببها النشاط البشري.

وجاء في بيان المكتب، "صمم مهندسو مركز أنشطة التصميم التابع لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، محطة مراقبة تعمل تحت الماء. ترسل هذه المحطة بيانات عن درجة حرارة المياه، وارتفاع المياه وكذلك اتجاه والفترات والطاقة، وارتفاع الموج والنشاط الشمسي".

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ووفقا للقائم بمهام رئيس الجامعة، بوريس كوروبيتس، تخطط الجامعة بحلول عام 2030 ، لإنشاء نظام بيئي لمراقبة بيئية متكاملة لضمان تشغيل أنظمة دعم القرار الذكيةـ وإدارة الوضع الطبيعي والإيكولوجي للمناطق الحضرية في ظروف منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية وسيبيريا.

ومن جانبه يشير فياتسلاف ستريكالوف، من المركز، لقد أكملنا دورة كاملة للتصاميم وأنشأنا تصميما وجهزنا مكونا تقنيا. أي الهيكل الذي توجد فيه لوحة التحكم ومجموعة من أجهزة الاستشعار الأساسية. وهذه الوحدة تسجل كل خمس دقائق ما ترصده أجهزة الاستشعار وترسلها إلى منصة جمع البيانات وتحليلها. ونحن لاحقا نستخدم هذه المؤشرات في التصورات والتحليل.

ويخطط المركز لتشغيل محطات لرصد المباني والطاقة وأتمتة الفصول الدراسية. أي تصميم جهاز للتحكم بالأبواب والنوافذ عن بعد.

المصدر: tass