الولايات المتحدة تعدّل إحدى أشهر مدمراتها الحربية

أعلن موقع Marine Link أن الولايات المتحدة قررت تعديل وتحديث مدمرة "جون بول جونز" التابعة لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع "حصلت شركة Vigor Marine لبناء وإصلاح السفن على عقد لإصلاح وتحديث مدمرة جون بول جونز الأمريكية من فئة Arleigh Burke، العقد تقدر قيمته ب 131.15 مليون دولار، ويتضمن بنودا تمكن من زيادة المبلغ بقيمة 700 مليون دولار إضافية".

وتبعا للموقع فإن العقد لم يبرم على أساس تنافسي، ففي البداية كان من المقرر إصلاح وتحديث السفينة في حوض بناء السفن البحري المملوك للدولة في بوجيت ساوند، لكن وبسبب الضغط الزائد على الحوض المذكور تقرر منح العقد لشركة Vigor Marine، ومن المقرر أن تنتهي الأخيرة من العمل مع السفينة في فبراير 2024.

وتعتبر "جون بول جونز" ثالث مدمرة عسكرية صاروخية من نوع Arleigh Burke تصنع لصالح الجيش الأمريكي، وأول سفينة من هذا النوع يتم نشرها على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

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وتتسلح مدمرات Arleigh Burke بمنظومات Mk.41 الصاروخية، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، وصواريخ RUM-139 VL-ASROC و SM-2 المضادة للاهداف البحرية، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، فضلا عن تجهيزها بمنصات لحمل مروحيات SH-60 Seahawk.

المصدر: سلاح روسيا