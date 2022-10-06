روسيا.. اكتشاف مقبرة أرثوذكسية كبيرة تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، أن علماء الآثار اكتشفوا بالقرب من مدينة أومسك، مقبرة أرثوذكسية كبيرة تعود للقرنين السابع عشر والثامن عشر.

إقرأ المزيد



ويشير المكتب، إلى أن علماء الآثار من جامعة تومسك، عثروا في هذه المقبرة الأرثوذكسية الكبيرة التي تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، على قبر غير اعتيادي.

وتقع هذه المقبرة على الضفة اليسرى لنهر إرتيش قرب مدينة تارا بمقاطعة أومسك، التي تعتبر عاصمتها إحدى أقدم مدن روسيا. ولكن لعدم وجود ممرات وأنفاق فيها تحت الأرض لم تجر عمليات حفر واسعة النطاق هناك للتنقيب عن الآثار.

وقد عثر علماء الآثار في هذه المقبرة القديمة على 90 قبرا فيها توابيت خشبية مصنوعة من جذوع الأشجار. وكان الناس في تلك الفترة يدفنون الموتى وعلى صدورهم صليب. ولكن عثر العلماء في قبر واحد على امرأة مدفونة وبيدها الصليب، وعثروا تحت جمجمتها على قرط ذهبي على شكل ثعبان يعض ذيله. كما عثروا على حدوة حصان وسكاكين حديدية وعملات معدنية وزهر نرد.

المصدر: لينتا. رو