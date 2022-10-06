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ألمانيا.. ابتكار مادة تشطر الماء بفعالية إلى هيدروجين وأوكسجين

العلوم والتكنولوجيا

ألمانيا.. ابتكار مادة تشطر الماء بفعالية إلى هيدروجين وأوكسجين
Globallookpress Christian Charisius/dpa
صورة تعبيرية
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تمكن باحثون من جامعة فورتسبورغ الألمانية من ابتكار إنزيم قادر على التقاط جزيئات الماء وشطرها بفعالية إلى أوكسجين وهيدروجين، كما تفعل بروتينات النباتية الضوئية.


وتشير مجلة Nature Catalysis، إلى أن ابتكار هذه المادة، سوف يسرع عملية التحول إلى الطاقة الهيدروجينية.

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ويقول البروفيسور فرانك فيورتنر، "أصبح هذا النجاح ممكنا بعد أن اكتشف طالب الدكتوراه نيكولاس نول، كيفية وضع "جيب" اصطناعي بجوار محفز أساسه الروثينيوم تم إنشاؤه مسبقا. فعندما يدخل جزيء الماء إلى هذا" الجيب"، يوضع في مكان معين قريبا من ذرات الروثينيوم. ، التي تسرع عملية نقل الإلكترونات وتجعل هذه العملية مشابهة لما يحدث في البروتينات النباتية".

يذكر أن علماء الفيزياء ابتكروا خلال العشرين سنة الماضية عددا كبيرا من المواد المحفزة لشطر جزيئات الماء إلى هيدروجين وأوكسجين باستخدام الضوء أو الكهرباء. ولكن جميع هذه الابتكارات لم تستخدم على نطاق واسع، بسبب تكلفتها الباهظة وانخفاض متانة مكوناتها.

ويخطط البروفيسور فرانك فيورتنر وفريقه العلمي لاستخدام هذا الإنزيم الصناعي في إنشاء وحدة تجريبية لشطر جزيئات الماء باستخدام طاقة الضوء.

المصدر: tass

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