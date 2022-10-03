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صحيفة: الصواريخ الروسية تتفوق على صواريخ الناتو

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة: الصواريخ الروسية تتفوق على صواريخ الناتو
Sputnik Russian Defence Ministry
صاروخ أفانغارد الروسي الفرط صوتي
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أفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن روسيا تتفوق على الناتو في إنتاج الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

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وأعلن إيغور ديلانوف، نائب مدير المرصد الفرنسي- الروسي في موسكو، وفقا للصحيفة، أن الأسلحة الروسية فعلا أكثر حداثة، وأن الولايات المتحدة متخلفة في إنتاج الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. مشيرا إلى أن ترسانة روسيا النووية زودت بمقذوفات ذات قوة تدمير عالية".

وتشير الصحيفة، بالإضافة إلى ذلك، ، إلى أن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، هي روسية الأصل. وهذه الصواريخ يمكنها التحليق بسرعة عالية جدا تفوق سرعة الصوت بخمس مرات واكثر، وتتميز بالخفة في المناورة. وأن اختبارات صاروخ أفانغارد أظهرت أن هذه الصواريخ يمكنها إصابة الهدف من مسافة ستة آلاف كيلومتر.

وتقول الصحيفة، "في هذا المجال تتقدم روسيا بخطوة على خصومها في الناتو".

المصدر: لينتا. رو

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