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الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للطب لعام 2022

العلوم والتكنولوجيا

الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للطب لعام 2022
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت اللجنة القائمة على جوائز نوبل عن اسم الفائز بالجائزة عن فئة الطب لهذه السنة.

وقد منحت جائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء لعام 2022 لعالم الأحياء السويدي سفانتي بابو، وتم بث حفل الإعلان على موقع الإنترنت بشكل مباشر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العالم المذكور فاز بالجائزة "لاستكشافاته التي تتعلق بجينات أشباه البشر المنقرضين وبحوث التطور البشري".

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في عام 2021 ، مُنحت جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب للعلماء الأمريكيين: عالم الأعصاب أرديم باتابوتيان وعالم وظائف الأعضاء ديفيد جوليوس، لاكتشافهما مستقبلات تستجيب لدرجة الحرارة واللمس.

ويتم الإعلان عن الحاصلين على جائزة نوبل سنويا في بداية أكتوبر، بينما يجري التكريم في شهر ديسمبر، في ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

المصدر: rtvi

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