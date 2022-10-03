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زلزال يضرب تايوان

العلوم والتكنولوجيا

زلزال يضرب تايوان
AFP
صورة تعبيرية
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ضرب زلزال قوته 5.3 درجة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان ولم يعلن عن الأضرار والإصابات التي خلفها.

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سجلت محطات رصد الزلازل في جزيرة تايوان هزة أرضية قوتها 5.3 درجة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة
وقد شعر به سكان مقاطعة هوالين التي تبعد مسافة 58.2 كيلومتر عن مركز الزلزال، الذي يقع على عمق 23.5 كلم. ولم تعلن الجهات الرسمية عن الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الزلزال.

وتقع جزيرة تايوان التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة، في واحدة من أكثر المناطق بشرق آسيا نشاطا زلزاليا.

المصدر: TASS

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