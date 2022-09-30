سلاح البحرية التايواني يتسلم أكبر سفنه العسكرية

ذكر موقع Naval News أن سلاح البحرية التايواني تسلّم اليوم الجمعة سفينة الإنزال Yushan التي تعتبر أكبر سفينة له حتى الآن.

وتبعا للموقع جرى تسليم السفينة خلال احتفالية خاصة حضرتها رئيسة البلاد، تساي إنغ ون، ورئيس أركان البحرية، وعدد من الشخصيات العسكرية التايوانية.

بنيت هذه السفينة في حوض بناء السفن China Shipbuilding Corporation، وأنزلت إلى المياه أول مرة في أبريل 2021، وبدأت التجارب البحرية عليها في يوليو 2022.

يبلغ طول هذه السفينة 153 مترا، وعرضها 23م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 10600 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 21.5 عقدة بحرية، وقطع 7000 ميل بحري في كل مهمة.

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وجهّزت Yushan بمنصات لحمل المدرعات والآليات العسكرية ومركبات هامر المصفحة، ومنصات لحمل مروحيات SH-60/MH-60 Seahawk، كما يمكنها نقل 673 عسكريا من مشاة البحرية.

ولضمان حمايتها جهّزت السفينة بـ 32 صاروخا مضادا للأهداف الجوية من نوع TC-2N، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات CIWS Phalanx من عيار 20 ملم.

المصدر: سلاح روسيا