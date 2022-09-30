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ابتكار هيدروجيل يزيل الألم بعد الحروق

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار هيدروجيل يزيل الألم بعد الحروق
ar.wikipedia.org
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ابتكر أطباء مستشفى ماساتشوستس العام بالتعاون مع علماء جامعة تافتس في الولايات المتحدة، هيدروجيل يساعد على التئام الجروح بعد حروق الدرجة الثانية ويذوب تلقائيا عند تغيير الضمادة.

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وتشير مجلة Bioactive Materials، إلى أن الهيدروجيل المبتكر يزيل الألم الذي يعاني منه المريض بسبب الحروق.

ويتميز الهيدروجيل المبتكر بخاصية امتصاص عالية وإزالة العديد من المواد الكيميائية السامة المستخدمة في الضمادات التقليدية. كما أن الضمادات التقليدية المستخدمة عادة ما تلتصق بالجرح، ما يؤدي إلى إطالة فترة التئام الجروح والآلام عند استبدالها.

ووفقا للخبراء يوضع الهيدروجيل المبتكر، على مكان الجرح مباشرة ومن ثم يغطى المكان بضمادة من الشاش.
ويتكون هذا الهيدروجيل من شبكة بوليميرات اصطناعية تسمح بالاحتفاظ بالماء وخلق بيئة رطبة، ما يساعد على الشفاء بسرعة.

ويتميز هذا الهيدروجيل بسرعة الذوبان خلال أقل من خمس دقائق وكذلك بسرعة تحضيره التي لا تتجاوز 15 ثانية.

المصدر: لينتا. رو

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