مصدر: تطوير الروبوت "ماركر" ليشارك في العملية العسكرية الخاصة

أعلن مصدر مطلع، أنه تقرر تطوير نسخة جديدة من الروبوت "ماركر" لمساعدة القوات الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد



ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه سيتم تطوير منصة الروبوت "ماركر" ليتمكن من تنفيذ مهام جديدة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويقول المصدر، "تقرر تطوير مشروع "ماركر"، مع إبقاء كتلة ومقاسات المنصة الأساسية دون تغيير، مع توسيع وظائفه وقدراته، حيث سيقوم الروبوت "ماركر-2" على الأقل بثلاث مهام: الحماية، وإزالة آثار حالات الطوارئ، والقيام بمهام مساعدة في ظروف القتال، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات القوات التي تحدد خلال العملية العسكرية الخاصة".

ووفقا للمتحدث، سلمت ثلاثة روبوتات "ماركر" إلى وزارة الطوارئ الروسية، حيث تتدرب وتتكيف حاليا للقضاء على حالات الطوارئ والوقاية منها، بما فيها إطفاء الحرائق بمختلف أنواعها.

المصدر: نوفوستي