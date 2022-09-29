إيران تنتج محولات إلكترونية أرخص بكثير من مثيلاتها الأوروبية

تمكنت شركة إيرانية من إنتاج منظّمات لتحويل التيار الكهربائي المباشر إلى متردد، بالتردد والجهد المطلوبين، وبكلفة أقل بكثير من مثيلاتها الأوروبية.

وقالت فاطمة نصرالله زاده عضو مجلس إدارة شركة "بويا صنعت مدار" الهندسية، إن المحول المُصنع محليا يتألف من مكونات إلكترونية تسمى المحاثات والمكثفات، مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض التيار الناتج ببطء، بطريقة يمكن من خلالها استخدام المحولات مع الترانسات لتحويل جهد إدخال تيار مباشر معين إلى جهد خرج تيار متناوب مختلف تماما.

وأضافت نصرالله زاده أنه بمقدور المحوّل الإلكتروني المُنتج إيرانيا من إنتاج 90٪ من الطاقة المفيدة، عندما يتم تنشيط مفتاح التشغيل والإيقاف، يتم إنتاج النبضات الكهربائية مباشرة، لذلك من أجل إنتاج تيار متردد، يجب عكس التيار 50 إلى 60 مرة في ثانية واحدة، وهو ما يتم بواسطة المحول الإيراني.

وأكملت المديرة في مجال المعرفيات أنه تم إنشاء ما يقرب من 10 فرص عمل في المجمع الديناميكي لـشركة "صنعت مدار"، والذي من الواضح أن لديه القدرة على خلق المزيد من فرص العمل إذا تم دعم هذه الشركة المعرفية الواعدة.

وأكدت نصرالله زاده أن المحولات الإيرانية أرخص من نظائرها الأوروبية، مبينة أن انتاجه محليا قلل من حاجة البلاد للواردات.

وأوضحت في السياق أن هناك منافسة شديدة مع النماذج الصينية في مجال الأسعار، مما يُصعّب المهمة على الشركات المعرفية في البلاد.

المصدر: إذاعة طهران