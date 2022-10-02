كوريا الجنوبية تكشف عن مقاتلتها المستقبلية المخصصة للعمل مع حاملات الطائرات

كشفت شركة (KAI) الكورية الجنوبية خلال معرض DX Korea 2022 عن نموذجها الجديد للطائرة المقاتلة التي صممتها لتعمل مع حاملات الطائرات المستقبلية CVX.

وتبعا لموقع Naval News فإن "طائرة KF-21N التي كشف عن نموذجها خلال المعرض ستكون أكبر بقليل من طائرات KF-21 التي طورت سابقا لصالح سلاح الجو الكوري الجنوبي، سيبلغ طولها 17.1 م، وارتفاعها 5.2 م، وباع جناحيها 12.3م".

ومن المتوقع أن تكون السرعة القصوى للمقاتلة 1.6 ماخ أي (نحو 1960 كلم/سا) مع حمولة تزن 7620 كلغ، وأن يكون الوزن الأقصى للإقلاع لها حوالي 25600 كلغ، كما ستجهز هذه الطائرة بخطافات خاصة أسفل الهيكل لمساعدتها على الفرملة على متن حاملات الطائرات، وسيكون بالإمكان طي جناحيها ما يجعل عملية نقلها على السفن أسهل.

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وتبعا لممثلي شركة (KAI) فإن "هذه الطائرة هي أول طائرة مقاتلة كورية جنوبية من الجيل 4.5 ستكون مجهزة بمحركين، وستشمل منظومة تسليحها صواريخ كورية جنوبية وصواريخ أجنبية، كما ستجهّز بتقنيات تساعدها على العمل مع منجنيقات الإطلاق من المنصات القصيرة الموجودة في حاملات الطائرات".

المصدر: سلاح روسيا