 
مباشر

الصين.. اكتشاف دار قديمة لسك العملة

العلوم والتكنولوجيا

الصين.. اكتشاف دار قديمة لسك العملة
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvpl

عثر علماء الآثار الصينيون في قرية تشوالونغ القريبة من مدينة سيانا (مركز محافظة شانسي) على دار قديمة لسك النقود المعدنية، وكذلك على أفران صهر المعادن وقوالب للصب.



وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن هذه الدار تعود لعهد إمبراطورية هان (206 قبل الميلاد -220 ميلادية).

إقرأ المزيد
علماء الآثار يكتشفون أقدم مستحضرات التجميل في العالم
علماء الآثار يكتشفون أقدم مستحضرات التجميل في العالم

وتضيف الوكالة اكتشف علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في القرية المذكورة عددا كبيرا من العملات المعدنية النحاسية، وعلى أفران لصهر المعادن وقوالب لصبها ومعدات أخرى.

ويعتقد علماء الآثار، أن هذه الدار كانت تعمل لغاية استلام الإمبراطور وانغ مانغ السلطة، الذي قطع لفترة زمنية قصيرة حكم سلالة هان.

ويقول تشانغ جيان فنغ، الباحث في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، إن هذه الدار كانت أهم مركز وطني لسك فئات مختلفة من العملات المعدنية خلال هذه الفترة. وقد عثر العلماء خلال عمليات التنقيب على العديد من الأشياء والقطع الأثرية، ذات أهمية كبيرة لدراسة تكنولوجيا صنع العملات المعدنية والتداول النقدي والتغيرات في السياسة النقدية والاقتصادية في ذلك الوقت بشكل عام.

وتجدر الإشارة، إلى أن إمبراطورية هان كانت واحدة من أقوى تشكيلات الدولة في الصين في العصور القديمة.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا