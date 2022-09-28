الصين.. اكتشاف دار قديمة لسك العملة

عثر علماء الآثار الصينيون في قرية تشوالونغ القريبة من مدينة سيانا (مركز محافظة شانسي) على دار قديمة لسك النقود المعدنية، وكذلك على أفران صهر المعادن وقوالب للصب.





وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن هذه الدار تعود لعهد إمبراطورية هان (206 قبل الميلاد -220 ميلادية).

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وتضيف الوكالة اكتشف علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية في القرية المذكورة عددا كبيرا من العملات المعدنية النحاسية، وعلى أفران لصهر المعادن وقوالب لصبها ومعدات أخرى.

ويعتقد علماء الآثار، أن هذه الدار كانت تعمل لغاية استلام الإمبراطور وانغ مانغ السلطة، الذي قطع لفترة زمنية قصيرة حكم سلالة هان.

ويقول تشانغ جيان فنغ، الباحث في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، إن هذه الدار كانت أهم مركز وطني لسك فئات مختلفة من العملات المعدنية خلال هذه الفترة. وقد عثر العلماء خلال عمليات التنقيب على العديد من الأشياء والقطع الأثرية، ذات أهمية كبيرة لدراسة تكنولوجيا صنع العملات المعدنية والتداول النقدي والتغيرات في السياسة النقدية والاقتصادية في ذلك الوقت بشكل عام.

وتجدر الإشارة، إلى أن إمبراطورية هان كانت واحدة من أقوى تشكيلات الدولة في الصين في العصور القديمة.

المصدر: tass