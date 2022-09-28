أعلنت مجلة Popular Mechanics الأمريكية، أن الدبابة الروسية Т-90М ، هي أفضل دبابة تشارك في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.



وتشير المجلة، إلى أن معظم الدبابات المشاركة في المعارك الجارية في أوكرانيا هي دبابات قديمة عفا عليها الزمن. ولكن الدبابة الروسية Т-90М تستثنى من ذلك.

إقرأ المزيد

وتضيف موضحة، "أولا، الدبابات قديمة وفق المعايير الحديثة، على الرغم من أن بعضها مثل الدبابة البولندية PT-91 Twardy والرومانية T-55S أظهرتا تحسنا بسيطا ومتواضعا في قدراتها القتالية والتحكم بإطلاق النار وحركتها. وثانيا، تشير الميزات الهندسية العامة، إلى أن دبابات Т-72 التابعة للناتو وكذلك دبابات T-72 و T-80 و T-90 الروسية الحديثة، تشترك في مسألة هندسية واحدة، وهي عند إصابة برجها يمكن أن يرميها إلى مسافة معينة، ما يشكل عواقب وخيمة على طاقمها".

وتشير المجلة، إلى أن الدبابات الحديثة مثل M1A2 Abrams و Leopard 2 و T-90M ستكون أكثر فعالية في الظروف الحالية.

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها ردا على إجراءات حلف الناتو ستعزز المنطقة العسكرية الغربية بدبابات T-90M "Proryv"، التي تتشابه في خصائصها الرئيسية مع الدبابات الواعدة Т-14 "أرماتا".

المصدر: لينتا. رو