الولايات المتحدة "تتخلى" عن طرادات Ticonderoga الصاروخية

أعلن موقع USNI News أن الولايات المتحدة أخرجت من الخدمة مؤخرا سفينتين حربيتين صاروخيتين من فئة Ticonderoga.

وتبعا للموقع فإن "سلاح البحرية الأمريكي قرر التخلي عن سفينتي Anzio و Hue City من فئة Ticonderoga، وإخراجهما من الخدمة لصالحه، وغادرت السفينة الأولى الخدمة رسميا خلال احتفالية رسمية أجريت في القاعدة البحرية في نورفولك (فيرجينيا)، يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، أما مراسم إخراج السفينة الثانية من الخدمة فجرت في القاعدة نفسها في اليوم التالي".

وأشار الموقع إلى "أن سفينة Anzio كانت قد أدرجت في برنامج التحديث والتطوير لإطالة مدة خدمتها في الجيش الأمريكي عام 2017، أما Hue City فأدرجت في برنامج التحديث عام 2018، لكن تقرر فيما بعد التخلي عن تحديثهما لتكلفة صيانتهما العالية، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار تبعا للخبراء".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سلاح البحرية الأمريكي قرر التخلي عن 5 سفن من فئة Ticonderoga العام الجاري، فبالإضافة إلى السفينتين المذكورتين أخرجت سفينة من هذه الفئة من الخدمة مطلع أغسطس الفائت، ومن المفترض أن توقف سفينة أخرى من هذا النوع عن الخدمة في 29 سبتمبر الجاري.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Ticonderoga نحو 172 م، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9800 طن، وتتسلح هذه السفن بصواريخ توماهوك المجنحة، وصواريخ ASROC المضادة للغواصات، وصواريخ SM-2 و SM-3 المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 127 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا