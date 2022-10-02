اكتشاف مدينة قديمة شرق الصين فيها مجار مائية

اكتشف علماء الآثار الصينيون في شرق الصين أنقاض مدينة قديمة مساحتها 800 ألف متر مربع فيها ممرات مائية.

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وتشير وكالة "شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن هذه المدينة تقع في ضواحي مدينة أوسي شرق محافظة جيانغسو.

ويعتقد علماء الآثار أن هذه المدينة بنيت أعوام 770-476 قبل الميلاد أو أعوام 475-221 قبل الميلاد، وتبلغ مساحتها حوالي 800 ألف متر مربع.

ووفقا لنائب مدير معهد أوسي لعلم الآثار والحضارات لي غوانجي، كانت تخترق هذه المدينة عدة أنهار (ممرات مائية)، ويبدو أنها كانت وسيلة النقل الرئيسية في المدينة. كما عثر علماء الاثار في أنقاض هذه المدينة على قطع خزفية عديدة و99 بئرا يصل عمقها إلى ستة أمتار ، ما يشير إلى أنها كانت مدينة مكتظة بالسكان.

المصدر: tass