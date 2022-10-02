سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة قتالية جديدة

أعلن موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي تسلّم مؤخرا سفينة قتالية جديدة من فئة Freedom.

وجاء في منشور على الموقع "تسلّم سلاح البحرية الأمريكي مؤخرا سفينة LCS-23 Cooperstown، وهي السفينة رقم 23 من فئة Freedom التي يتم تصنيعها لصالح الجيش الأمريكي".

وأضاف المنشور "جرى تسليم السفينة خلال احتفالية رسمية جرت في Fincantieri Marinette Marine بولاية ويسكونسن.. بدأ العمل على تطوير هذه السفينة عام 2018، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2020، وبعد تكليفها بشكل رسمي في سلاح البحرية الأمريكي سيكون ميناؤها الرئيسي هو قاعدة Mayport البحرية في فلوريدا".

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يبلغ طول هذه السفينة 115.3 م، وعرضها 17.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2862 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليحها مدافع Mk.110 من عيار 57 ملم، وصواريخ RIM-116 المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 30 و12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل، كما جهزت بطائرات مسيرة من نوع MQ-8 ومروحيات MH-60R/S العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا