" HMMWV " أمريكية الصنع تخسر المعركة أمام عربة " تيغر" الروسية

نشرت إحدى قنوات "تليغرام" قصة حول نوع نادر من القتال الذي وقع بالقرب من بلدة (ريدكودوب) في دونباس والتي شهدت في الآونة الأخيرة معارك عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وذلك بعد أن دخلت مدرعة "تيغر" الروسية اتصالا ناريا بمدرعة HMMWV الأوكرانية أمريكية الصنع. وسارت العربتان الروسية والأوكرانية في طريقين متوازيتين. وأطلقت المدرعة الأوكرانية النيران بالرصاص على المدرعة الروسية من مسافة 1200 متر، لكن " تيغر" تصدت لنيران الرصاص الأوكراني. وردت عليها بنيران رشاش "أوتيوس" ومدفع "30 ملم" الأوتوماتيكي فانسحبت "HMMWV " من المعركة وأطلقت ستار دخان لتتمكن من الاختفاء.

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يذكر أن " MMWV " تم تصميمها في الولايات المتحدة في الثمانينيات. وتم تزويدها بمحرك ديزيل ثماني الأسطوانات. وهناك 8 نسخ من المدرعة، وقد تسلحت برشاش M2 الثقيل وقاذف قنابل ورشاشيْن خفيفيْن. وتسير أول نسخة بسرعة 88 كلم/ساعة على الطريق المبعدة. وتسير " HMMWV " للجيل الثاني بسرعة 113 كلم/ساعة.

أما مدرعة "تيغر " الروسية التي تتميز بقابلية فائقة للمناورة فبدأ إنتاجها على دفعات عام 2005 وبلغت سرعتها القصوى 140 كلم/ساعة. وفيما يتعلق بدروعها فإنها تنتمي إلى الصنف الثالث للحماية الباليستية، ما يسمح لها بالتصدي لأي نوع من الرصاص المعادي. وتتضمن أسلحة " تيغرالروسية رشاشي "أوتيوس" أو"أورد" الثقيليْن ومدفع عيار 30 ملم وقاذف القنابل "كورنيت".

المصدر: روسيسكايا غازيتا