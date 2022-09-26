لأول مرة.. روسيا تستخدم في أوكرانيا طائرة الاستطلاع " تو – 214"

أفادت بعض وسائل الإعلام بأن القوات الروسية استخدمت لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا طائرة الاستطلاع "تو-214 إر".

يذكر أن القوات الجو– فضائية الروسية تتوفر في حوزتها طائرتان من هذا النوع تم اختبار إحداهما في أوكرانيا بعد خضوعها للاختبار. وقد وقّعت وزارة الدفاع الروسية في يونيو عام 2016 اتفاقية إنتاج طائرة ثالثة.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر غير مذكور بأن طائرة "تو-214 إر" استخدمت في أوكرانيا لاكتشاف الأهداف العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وغالبا ما تكتشف طائرة الاستطلاع أهدافا هامة مثل مراكز القيادة والرادارات وعقد الاتصال، ثم ترسل تلك المعلومات إلى مراكز القيادة الصديقة لتوجيه ضربات.

وهناك معلومات تفيد بأن "تو – 214 إر" تستطيع اكتشاف الرادارات والمحطات اللاسلكية المعادية من مسافة 400 كيلومتر وذلك بهدف إعداد البيانات الخاصة بإحداثيات المنشآت والأهداف التي سترسل لاحقا إلى قوات الصواريخ وقيادة سلاح المسيّرات والدرونات الانتحارية.

وقد تم تصنيع "تو – 214 إر" عام 2009 على أساس طائرة الركاب " تو-214" لتحل محل طائرة "إيل – 20" القديمة. وفي الوقت الراهن يتم تجميع طائرات الاستطلاع في شركة "غوربونوف" بمدينة قازان.

المصدر" روسيسكايا غازيتا