كوريا الجنوبية قد تزود جيشها بقوارب مسيرة لمكافحة الألغام البحرية

ذكر موقع Naval News أن كوريا الجنوبية من المحتمل أن تجهز جيشها بقوارب مسيرة مخصصة لمكافحة الألغام البحرية.

وأشار مقال نشره الموقع إلى "أن شركة Thales الأوروبية استعرضت خلال معرض DX Korea 2022 في سيؤول مجمع PathMaster التقني المصم للعمل مع القوارب المسيرة المخصصة لاكتشاف ومكافحة الألغام البحرية، ومن المحتمل ان تحصل كوريا الجنوبية على مثل هذه التقنيات لجيشها".

وفي مقابلة مع الموقع قال مدير الإنتاج في مشروع PathMaster MCM، ماثيو هانت: "يمكن للمجمع تحييد التهديديات الناجمة عن الألغام البحرية دون تعريض حياة الغواصين للخطر، أولا يقوم سونار مركب على قارب مسير بمسح منطقة معينة، وبعدها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعامل مع البيانات التي يحصل عليها القارب، وترسل هذه البيانات إلى المشغلين، وبمجرد اتخاذ قرار بإزالة لغم ما يتم إطلاق مركبة مسيرة تحت الماء لهذا الغرض".

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وأشار هانت إلى "أن المجمع التقني الجديد أكثر كفاءة من نظائره التي عفى عليه الزمن، ويمكن لهذا المجمع اكتشاف الأهداف والعثور على الألغام عندما يكون القارب المجهز به يتحرك بسرعة 11 عقدة بحرية، كما يمكن إدخال تعديلات مختلفة على هذا المجمع وفقا لمتطلبات العملاء".

المصدر: سلاح روسيا