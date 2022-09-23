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الجيش الروسي يبدأ في استخدام مسيّرات شبحية في أوكرانيا

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يبدأ في استخدام مسيّرات شبحية في أوكرانيا
newsae.ru
مسيّرة "زالا"
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بدأت القوات الروسية في استخدام مسيّرات "زالا" الشبحية من تصنيع "كلاشينكوف" في أوكرانيا.

أفاد بذلك رئيس شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، وقال إنه اتضح ذلك من خلال مقالات تنشرها وسائل الإعلام التي تشير إلى أن الجيش الروسي يستخدم مسيّرات ZALA Aero على نطاق واسع.

الجيش الروسي يبدأ في استخدام مسيّرات شبحية في أوكرانيا
Sputnik
مسيّرة "زالا"

وأضاف أن تلك المسيّرات الفعالة تتميز بالتخفي عن رادارات الدفاعات الجوية بسبب المستوى المتدني جدا للضجيج الذي تطلقه وقدرة منخفضة على عكس الموجات في مجالي الموجات الرادارية وتحت الحمراء، ما يمنع  الرادارات المعادية من اكتشافها والتقاطها.

وتستخدم درونات "زالا" كذلك لتدمير مدافع هوتزر الأمريكية الصنع من طراز إم 777 ، الأمر الذي غيّر إلى حد بعيد موازين القوى في الصراع بين بطاريات المدافع للجانبين.

 المصدر: روسيسكايا غازيتا

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