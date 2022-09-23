سلاح البحرية الأسترالي يخطط للحصول على دفعة إضافية من مروحيات Seahawk

أعلن موقع Seahawk أن أستراليا تخطط للحصول على دفعة جديدة من مروحيات Seahawk الأمريكية الصنع.

وجاء في منشور على الموقع "حصلت شركة Sikorsky التابعة لـ Lockheed Martin الأمريكية على تراخيص لبناء 12 مروحية جديدة من نوع MH-60R Seahawk لصالح سلاح البحرية الملكي الأسترالي، هذه الطائرات ستنضم إلى السرب الثالث في سلاح البحرية الأسترالي".

وأشار الموقع إلى أن Lockheed Martin تخطط لتسليم سلاح البحرية الأسترالي الطائرات المذكورة في الفترة ما بين منتصف عام 2025 ومنتصف 2026، وسيتم صيانة هذه المروحيات في شركة Sikorsky Aircraft Australia Limited حيث تتم صيانة مروحيات Seahawk العاملة حاليا في خدمة الجيش الأسترالي.

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ونوه الموقع إلى أن أستراليا كانت أول عميل أجنبي يستخدم مروحيات MH-60R في جيشه، وما بين عامي 2013 و2016 حصلت على 24 مروحية من هذا النوع، وتعمل هذه الطائرات حاليا مع الفرقاطات والمدمرات التابعة للجيش الأسترالي.

ومن جهته قال الأدميرال في الجيش الأسترالي، بيتر كوين:"تنوع الاستخدامات لمروحيات MH-60R كان عاملا مهما لتحفيز سلاح البحرية الأسترالي للحصول على المزيد من هذه الطائرات".

المصدر: سلاح روسيا