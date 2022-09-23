روسيا تزيد من سرعة إنتاج مقاتلاتها للجيل الخامس

أفاد رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف بأن القوات الجو- فضائية الروسية تتسلم قريبا دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" الحديثة للجيل الخامس.

وقال إن كل المقاتلات تظل في درجة عالية من الجاهزية. أما وتائر إنتاجها فستزداد مستقبلا إلى حد بعيد.

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وأوضح، تشيميزوف الذي يقوم حاليا بزيارة تفقدية لشركة "غاغارين" المصنعة لـ"سو-57" أن الإسراع في إنتاج المقاتلات يخطط له بفضل تحديث أقسام المصنع وتوسيع مرافقه الإنتاجية التي قد تلقت حجوزات حكومية لغاية عام 2028 وكذلك من خلال تطبيق أساليب جديدة للإنتاج وشراء معدات حديثة.

وسينشأ في مصنع "غاغارين" مستقبلا جناح صناعي خاص بإنتاج "سو-57". كما ستنشأ هناك قدرات إنتاجية جديدة ستجري فيها المعالجة الميكانيكية والحرارية لقطع الغيار.

وشدد يوري سليوسار، مدير عام الشركة الموحّدة للطائرات والتي يدخل فيها مصنع "غاغارين" على ضرورة رفع رواتب العمال والمهندسين المشغّلين في تحقيق برنامج الإنتاج الجديد، الأمر الذي سيساعد في استقطاب كوادر جديدة.

يذكرأن مقاتلة "سو-57" متعددة المهام من الجيل الخامس تخصص لتدمير كافة أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية. وتحلّق الطائرة بالسرعة فوق الصوتية، وتستخدم تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الدفاعات الجوية المعادية وراداراتها، كما تستخدم أحدث مجموعة من الأسلحة داخل جسم الطائرة، فضلا عن أجهزة القيادة والملاحة الحديثة.

وقد حصلت الطائرة مؤخرا صواريخ "جو- جو" الحديثة قصيرة ومتوسطة المدى.

ومن خصوصيات "سو- 57" كونها طائرة حربية تجمع بين مواصفات المقاتلة الجوية والطائرة الضاربة، وبمقدور "سو- 57" استخدام طيف واسع من الصواريخ الموجّهة وغير الموجّهة، بما فيها صواريخ "جو- جو" قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ "جو – أرض" مثل "خا-31" ،"خا-35"، "خا-38"، "خا-58" ، "خا-59"، فضلا عن القنابل الجوية الموجّهة بوزن 250، 500، 1500 كلغ. وبلغت الحمولة القصوى التي تحملها الطائرة 10 أطنان.

وتم تزويد الطائرة بمنظومة إلكترونية لاسلكية تضم هوائيات شبكية تسمح باكتشاف طائرات معادية شبحية وتدميرها من كافة الاتجاهات.

وقد بدأ عام 2020 إنتاج "سو- 57" على دفعات.

المصدر: نوفوستي