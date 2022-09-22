مدرعة روسية خاصة غير معروفة تشارك في العملية العسكرية الخاصة

تعد ناقلات "تشيكان" المدرعة أقل شهرة، مقارنة بعربات مدرعة أخرى روسية الصنع.

لكنها تشارك بنشاط في العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد نظام كييف. وحسب وسائل الإعلام سبق لها أن استخدمت بنجاح في نزاعات مسلحة أخرى، بما في ذلك في سوريا حيث ساعدت في التصدي للإرهابيين الدوليين.

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وتم تصنيعها خصيصا لأفراد قوات "فاغنر" الروسية الخاصة. وإنها تسير بسرعة 120 كلم/ساعة إلى مسافة 1000 كلم وتجتاز الموانع المائية بعمق 1.5 متر، وزنها 11000 كلغ، قوة محرّكها 240 حصانا، وتنقل العربة 18 فردا مسلحا.

وقد تم الكشف عنها مؤخرا في تقرير نشره المكتب الصحفي للقوات المسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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ويقارن الخبراء العسكريون ناقلة "تشيكان" بمدرعة Caiman أمريكية الصنع وناقلة "التمساح – 2" المصرية وتعد النماذج الثلاثة كلها عربات ثلاثية المحاور ولديها دروع جيدة تحميها من الألغام.

وتم تصميم النموذج الروسي على أساس منصة رباعية الدفع "أورال" الروسية التي تتميز بقدرتها الفائقة على اجتياز الحواجز، لكنها تختلف عن نظيراتها بوجود برج مزوّد برشاشيْن وهما: رشاش "كا بي في تي" الثقيل عيار 14.5 ملم والرشاش الخفيف عيار 7.62 ملم، الأمر الذي يزوّدها بقوة نارية هائلة.

تجدر الإشارة إلى أن برج كهذا يستخدم في عربة الاستطلاع البرمائية الروسية "بي إر دي" التي تم الكشف عنها مؤخرا في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا