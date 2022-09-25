خبير عسكري يقيّم منظومة إيرانية مضادة للدروع مستنسخة عن "كورنيت" الروسية

بمقدور منظومة Dehlaviyeh الإيرانية التي تعد نسخة من منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدروع اجتياز أجهزة الحماية النشطة للمدرعات.

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قام الخبير العسكري الروسي، يوري ليامين، بتقييم إمكانات المنظومة الإيرانية. ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية عن ليامين، قوله إن المنظومة الإيرانية توضع على منصة الإطلاق التي تحتوي على صاروخيْن، يُطلقان في وقت واحد، مما يزيد إلى حد بعيد من فرص اجتياز الحماية النشطة للدبابة المعادية، وتم تزويد المنظومة الإيرانية كذلك بلوحة تحكم تسمح بقيادة المنظومة على مسافة حتى 150 مترا.

وحصلت المنظومة الإيرانية على منصة ثلاثية الأرجل من منظومة Toophan المضادة للدبابات التي تعد بدورها نسخة من منظومة BGM-71 TOW أمريكية الصنع. وبمقدور منظومة Dehlaviyeh الإيرانية اختراق الدروع بسمك 1200 ملم. أما مدى عملها فبلغ 7000 متر.

يذكر أن مدير قسم الأسلحة في مؤسسة "روستيخ" الحكومية، بكخان أوزدويف، أعلن أن المهندسين الروس يطوّرون منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدروع عن طريق ابتكار خوارزمية جديدة تقضي بإطلاق صاروخيْن مضاديْن للدبابات في وقت واحد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا