قاذفة استراتيجية أمريكية جديدة سيسدل عنها الستار قريبا

يخطط الأمريكيون لعرض أول نموذج للقاذفة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة B-21 Raider نهاية ديسمبر المقبل على الجمهور.

وسيتم الكشف عنه في مصنع Northrop Grumman في كاليفورنيا. أفادت بذلك صحيفة Air&Space Forces التي قالت إن من غير المعلوم أي جزء من القاذفة الجديدة سيتم الكشف عنه.

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فيما قال، أندريو هانتر، المدير التنفيذي لشؤون المشتريات في سلاح الجو الأمريكي إن أول طائرة ستخرج من المصنع في الأسبوع الأول لديسمبر المقبل، بينما أعلن المسؤولون في سلاح الجو الأمريكي عن مشكلات متعلقة بتوريد قطع الغيار وغيرها من المشاكل قد أجلت الكشف عن الطائرة.

يذكر أن Northrop Grumman B-21 Raider هي قاذفة أمريكية شبحية استراتيجية جديدة يتم تصنيعها لسلاح الجو الأمريكي، وتم تصميم القاذفة الجديدة، شأنها شأن سابقتها B-2 Spirit ، بناء على تكنولوجيا "الجناح الطائر".

ويتوقع أن تكون الطائرة أصغر من B-2 Spirit حجما وأقل تكلفة. ويعتزم سلاح الجو الأمريكي شراء 140 قاذفة جديدة ستحل محل طائرات "بي – 1" و"بي-2" القديمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا