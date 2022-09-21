"كلاشينكوف" تطوّر سفينة إنزال وقوارب عسكرية سريعة للجيش الروسي

أعلنت شركة "كلاشينكوف" عن نيتها المساهمة بتطوير سفينة إنزال عسكرية جديدة وقوارب سريعة للجيش الروسي.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة آلان لوشنيكوف "تعمل شركتنا حاليا على إعداد مقترحات لتطوير سفينة إنزال عسكري جديدة للجيش الروسي، والمساهمة في تطوير معدات جديدة للاستغناء عن المعدات المستوردة لقوارب BK-16 المتعددة الأغراض وقوارب BK-10 الهجومية السريعة".

وأضاف "تتركز الجهود حاليا في مكاتب التصميم الهندسية لدينا لإجراء تغيرات على المشاريع الحالية لتطوير قوارب BK-16 و BK-10، والهدف هو الاستغناء عن المعدات المستوردة لهذه القوارب، وبالتوازي مع هذا الأمر نعد لمشروع تطوير سفينة إنزال عسكري جديدة".

وصممت قوارب BK-16 الروسية لتكون قوارب لعمليات الإنزال العسكرية ونقل القوات الخاصة في مختلف أنواع المسطحات المائية، وجهزت بأسلحة متطورة تمكنها من تنفيذ مهمات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم الفرق العسكرية، كما يمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ وعمليات نقل الإسعاف الطبي.

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ويبلغ طول كل قارب من هذه الفئة 16 مترا، وعرضه نحو 3.8 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 22 طنا تقريبا، ويمكنه قطع مسافات تصل إلى 400 ميل بسرعة 42 عقدة بحرية، ويمكن تسليحه بأربعة رشاشات من عيار 7.62 ملم، ورشاش من عيار 12.7 ملم، وقاذف قنابل من عيار 40 ملم، وألغام مضادة للسفن والقوارب، ومنظومات "كورنيت" الصاروخية.

أما قوارب BK-10 فتطور في روسيا في إطار المشروع الحكومي 2450، وهي قوارب نقل عسكرية تصل سرعتها إلى 40 عقدة بحرية، وتستخدم لعمليات الإنزال ونقل العسكريين، وعمليات الدعم الناري وعمليات مكافحة القرصنة البحرية.

ويمكن لهذه القوارب قطع 400 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة بأربعة رشاشات من عيار 7.62 و12.7 ملم وقاذفات للقنابل.

المصدر: سلاح روسيا