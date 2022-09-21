Barret الأمريكية تخسر أمام "ستالينغراد" الروسية

نشر صانع الأسلحة الروسي المعروف، فلاديسلاف لوبايف، على قناة "تليغرام" التابعة له قصة عن نزال حدث بين قناصيْن روسي وأوكراني.

وأولهما مسلَح ببندقية "ستالينغراد" من تصنيع شركة "لوبايف"، وثانيهما هو القناص الأوكراني المسلّح ببندقية القنص Barrett أمريكية الصنع.

وقال إن القناص الأوكراني كان يقصف مواقعنا على مدى أيام من مسافة 1500 متر وأصاب عدة جنود بجروح، وعجز الجميع عن صده لعدم وجود وسائل تقنية.

وساعدهم القناص الروسي المسلّح ببندقية القنص "ستالينغراد" بعيدة المدى وبعد الاطلاع على تفاصيل ما حدث بدأ القناص الروسي ومساعده في اصطياد صاحب Barrett وعاد بعد فترة ما ، مشيرا على الخارطة إلى مكان مقتل الصياد الأوكراني وزميله.

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وفاز القناص الروسي عليه بفضل مهارته وبندقيته "ستالينغراد" التي أصابت خصمه من مسافة 1700 متر. وعاد الروسي من المعركة ببندقية Barrett وأجهزة الرصد والتصحيح الأمريكية الصنع.

يذكر أن Barrett تعد من أفضل بندقيات القنص الأوتوماتيكية كبيرة العيار في العالم، لكنها خسرت النزال أمام "ستالينغراد" تماما.

وقال لوبايف إن مدى عمل "ستالينغراد" حسب الوثائق التقنية 1600 متر، لكنه يمكن أن يفوق ذلك في بعض الأحيان كما حدث هذه المرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا