تحدث قائد لواء "فوستوك" (الشرق) في القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر خوداكوفسكي، عن حادث غير مسبوق وقع بالقرب من خيرسون أثناء المعارك مع الجيش الأوكراني.

فقد حاولت القيادة الأوكرانية تحويل أفراد طاقم إحدى الدبابة في القوات المسلحة الأوكرانية إلى انتحاريين، وذلك بعد ما أمرتهم بأن يموتوا في ميدان القتال.

وقال خوداكوفسكي في مدونته على قناة "تليغرام" التابعة له:" رأى رجالنا في يوم من الأيام دبابة معادية مهاجمة فقرروا تدميرها، لكن تصرفها الغريب جعلهم يلغوا قرارهم. وقد رفعت الدبابة ماسورتها إلى الأعلى فبدأت تدوّر برجها كأنها تريد إرسال إشارة الاستسلام. واقترب رجالنا من الدبابة وفاجأهم مظهرها محكم الإغلاق حيث كانت كل أبوابها ملحومة، ما منع أفراد طاقمها من الخروج في حال إصابة الدبابة فكان محكوم عليهم بالموت.

وأعاد خودوكوفسكي إلى الأذهان أن "تي – 64" هي الدبابة الرئيسية في القوات المسلحة الأوكرانية التي صارت في الآونة الأخيرة تستخدم كذلك دبابات "تي – 72" البولندية المطورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا