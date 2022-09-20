وحدات الجيش الروسي قد تتسلم نموذجا مصغرا خفيفا من مسدس "ليبيديف"

قد تتخذ وزارة الدفاع الروسية قرارا بتزويد وحداتها بنموذج مصغر خفيف من مسدس "ليبيديف".

أفاد بذلك رئيس شركة "كلاشينكوف" الروسية، آلان لوشنيكوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، مشيرا إلى أن وحدات وزارة الداخلية الروسية قد تم تزويدها بالنموذج المصغّر من المسدس، أما الحرس الوطني الروسي فتسلم نموذجا قابلا لاستبدال أجزائه.

وأضاف رئيس شركة "كلاشينكوف" أن الدفاع الروسية تدرس إمكانية تسلم النموذج الصغير من مسدس "ليبيديف" ولا تستبعد أن توقع اتفاقيات توريد الأسلحة.

يذكر أن مسدس "ليبيديف" الذي صممته شركة "كلاشينكوف يمكن أن يستخدم مختلف الأنواع من الذخائر عيار 9*19 ملم، بما في ذلك ذخائر Luger العادية والذخائر خارقة الدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا