الجيش الروسي يستعرض إمكانات مسيّرته الاستطلاعية الجديدة

نشر الجيش الروسي مقطع فيديو أظهر إمكانات لمسيَرة "غرانات – 4" الروسية للرصد وترحيل الإشارات.

ويخصص هذا الدرون الروسي الحديث لرصد أراضي العدو ليلا ونهارا بواسطة مجموعة من كاميرات التصوير والفيديو. وبإمكان الدرون كذلك ترحيل إشارات ضوئية إلى مسافة 70 كيلومترا، أما جهاز الليزر للدلالة على الهدف فيساعده في "إضاءة" الهدف على مسافة حتى 3 كيلومترات.

ويتم نقل المسيّرة بواسطة شاحنة "كاماز" المجهّزة خصيصا لتنفيذ هذه المهمة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي يستغرق دقيقتين كيفية تحضير المسيّرة للعمل في ظروف الميدان حيث لا تزيد عملية التحضير عن 15 دقيقة. ويتم إطلاق الدرون بواسطة منجنيق. ويمكن أن يبقى في الجو لمدة 6 ساعات.

ويرسل الدرون خلال تحليقه إلى مركز القيادة صورة واضحة تمكّن مشغّله من استطلاع المنطقة وكشف مواقع العدو. ولم يتم تزويد المسيّرة بعجلات، لذلك يهبط بمظلات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا