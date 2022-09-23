الولايات المتحدة تحيل "إلى التقاعد" إحدى أشهر سفن LCS!

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي قرر التخلي عن سفينة شهيرة من سفن LCS.

وجاء في منشور على الموقع "قرر سلاح البحرية الأمريكي أن يحيل إلى التقاعد سفينة Coronado التي تنتمي لفئة سفن LCS، وتم إخراج السفينة من الخدمة خلال احتفالية رسمية أجريت في 14 سبتمبر الجاري، سيتم إدراج هذه السفينة في قوائم السفن الاحتياطية في سلاح البحرية الأمريكي، وسيتلقى أفراد طاقمها مهمات جديدة".

تم تكليف هذه السفينة للخدمة لصالح الجيش الأمريكي في أبريل 2014 في قاعدة عسكرية بسان دييغو بولاية كاليفورنيا، وانضمت حينها لصالح الأسطول البحري السابع في الجيش، لتعمل مع مجموعات حاملات الطائرات الهجومية، كما شاركت هذه السفينة في العديد من التدريبات العسكرية مع الدول الشريكة للولايات المتحدة، وعام 2017 زارت Coronado فيتنام وماليزيا أثناء انتشار الأسطول الأمريكي في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن LCS نحو 127.4 م، وعرضها 31.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2787 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 47 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4300 ميل في كل مهمة، ويمكن الاعتماد عليها كسفينة دعم في عمليات تدمير الألغام البحرية، وكسفينة قتالية قادرة على التعامل مع الأهداف البحرية المعادية في البحار والمناطق القريبة من السواحل.

وسلّحت هذه السفينة بمدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12,7 ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، فضلا عن قدرتها على نقل مروحيتين من نوع MH-60R/S ودرونات من نوعMQ-8.

المصدر: سلاح روسيا