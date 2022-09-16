البرازيل بدأت بصنع سفن عسكرية من جيل جديد

أعلن موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن البرازيل بدأت بتصنيع سفن عسكرية لجيشها من جيل جديد.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة ThyssenKrupp Estaleiro Brasil Sul بولاية سانتا كاتارينا احتفالية خاصة لقطع أول فولاذ لفرقاطة Tamandare الرائدة من فئة F200 والمخصصة للبحرية البرازيلية، وسيتم تصنيع 55 جزءا معدنيا، ستشكل هذه الأجزاء بدن الفرقاطة والهيكل العلوي لها".

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن وضع العارضة الأساسية لهذه السفينة سيتم عام 2023، وسيتم إنزال السفينة إلى المياه عام 2024، وستسلم للعميل عام 2025، وبحلول عام 2029 سيستقبل سلاح البحرية البرازيلي 3 سفن من هذه الفئة.

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وسيبلغ طول كل سفينة من سفن Tamandare الجديدة 107.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 3455 طنا، كما ستجهز هذه السفن بمنظومات الدفاع الجوي MBDA's Sea Ceptor و MM40 Exocet، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا