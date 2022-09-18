روسيا تختبر مروحية جديدة بمواصفات متميزة (فيديو)

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن مروحية Mi-171A3 الجديدة نجحت في اختبارات الطيران في أول رحلة بعيدة لها.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "قامت مروحية Mi-171A3 الجديدة بأول رحلة أقاليمية مستقلة كجزء من برنامج اختبار الطيران، وحلقت هذه المروحية من موسكو إلى مدينة بطرسبورغ".

وأضاف البيان "المروحية عملت بشكل جيد خلال رحلتها الإقليمية الأولى، وجميع معداتها عملت دون ظهور أية ملاحظات، وتواجد على متنها خلال الرحلة الطيار، سالفات سادرييف، ومساعد الطيار فلاديمير كوتانين، ومهندس الطيران بافل زارودنيف، ومهندس اختبار الطيران كونستانتين سامسونوف".

وتتمتع هذه المروحية تبعا لمطوريها بقدرات نقل فريدة، إذ يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 13 طنا، ويمكنها نقل 24 راكبا، والتحليق لمسافة 1000 كلم في كل رحلة بالاعتماد على خزانات الوقود الرئيسية،.

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ويمكن لهذه المروحية العمل في مختلف المناطق والظروف المناخية، وفي درجات حرارة تتاروح ما بين -50 إلى +50 درجة مئوية، كما جهّزت بمنظومة خاصة تمكنها من الهبوط فوق مياه البحر في ظروف يكون الموج فيها بارتفاع 5 أمتار.

المصدر: سلاح روسيا