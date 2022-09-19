العثور على عظام فيل ماموث قتله الإنسان القديم في ياقوتيا الروسية

عثر علماء الآثار في جمهورية ياقوتيا الروسية على مقام للإنسان القديم حيث قام بذبح وتقطيع الحيوانات كبيرة الحجم، بما فيها فيلة الماموث.

اكتشف علماء الآثار في ياقوتيا آثار فيل ماموث قديم. وذلك بعد أن عثر المتخصصون والعمال في منطقة تشوراباتشينسكي بجمهورية ياقوتيا بأقصى شمال شرق روسيا على عظام، يُفترض أنها تعود لعصر البليستوسين الذي بدأ منذ 2558000 عام وانتهى منذ 11700 عام.

إقرأ المزيد

وتحقق هذا الاكتشاف من قبل علماء الآثار من معهد البحوث الإنسانية وقضايا الشعوب الأصلية لدى أكاديمية العلوم في ياقوتيا. وأوضح المعهد أن الأخصائيين أجروا مسحا للمنطقة كان يخطط فيها لمد طريق يربط بين قريتي أريلاخ وكيتاناخ.

وحسب المعلومات الأولية فإن تلك المنطقة كانت عبارة عن موقع للصيادين القدماء حيث تم ذبح وتقطيع جثث الثديات الكبيرة. وأسفرت الحفريات التي أجراها فيما بعد علماء الآثار عن اكتشاف آثار مجزأة لفيل الماموث ووحيد القرن الصوفي والثور القديم (بيزون). وتحتوي بقايا العظام على آثار النشاط المتعلق بالصيد للإنسان القديم الذي استخدم أدوات مختلفة.

أخذ علماء الآثار عينات من العظام لتحديد عمرها، ثم أرسلوا العظام إلى قسم دراسة الحيوانات العملاقة في أكاديمية العلوم في ياقوتيا.

المصدر: تاس