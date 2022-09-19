سلاح البحرية الهندي يحصل على غواصات قتالية جديدة

أعلن موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الهندي سيحصل على غواصات جديدة من نوع kalvari .

وجاء في منشور على الموقع "من المقرر أن تكمل شركة Mazagon Dock Shipbuilders تسليم الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء من طراز kalvari أوائل العام المقبل".

وأضاف المنشور"الغواصة الخامسة من هذه الفئة من المفترض أن تسلّم لسلاح البحرية الهندي بحلول نهاية ديسمبر المقبل، اما الغواصة السادسة فسيتم تسليمها أوائل 2023".

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد وقعت عام 2005 عقودا مع شركة Mazagon Dock Shipbuilders وشركة Naval Group الفرنسية لتطوير 6 غواصات من نوع kalvari لصالح الجيش الهندي، وتم تسليم أول غواصة من هذا النوع لجيش الهند عام 2017، أما الغواصة الثانية فسلمت عام 2019، والغواصتان الثالثة والرابعة بدأتا الخدمة في الجيش منذ مارس 2021.

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ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari حوالي 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

يمكن استعمال هذه الغواصات لعمليات البحث والاستطلاع العسكري وعمليات تدمير الغواصات والسفن المعادية وحماية السواحل والأساطيل العسكرية، كما جهزت بطوربيدات SUT 266 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

المصدر: سلاح روسيا