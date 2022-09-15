البحرية الروسية تحصل على سفن صاروخية مجهزة بمنظومات Pantsir-M المعدلة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيحصل على فرقاطات من نوع "كاراكورت" مجهزة بأنظمة Pantsir-ME المضادة للأهداف الجوية.

وحول الموضوع قال المدير العام لشركة "بارس" الروسية لبناء السفن، رينات ميستاخوف: "قبل نهاية العام الجاري من المفترض أن يتسلم سلاح البحرية الروسي سفينة تسيكلون، أول فرقاطة من نوع كاراكورت يتم تجهيزها بمنظومات Pantsir-ME المضادة للأهداف الجوية.. هذا النوع من السفن كان يجهز سابقا بمنظومات AK-630 المضادة للأهداف الجوية".

وأشار ميستاخوف إلى "ان تسيكلون هي خامس سفينة من نوع كاراكورت تنتجها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22800، وأول سفينة من هذه الفئة تنتج في حوض بناء السفن التابع لمصنع زاليف الروسي في كيرتش، وأن الحوض يعمل على تطوير سفينتين أخريين من نفس الفئة حاليا.

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وسفن "كاراكورت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا