فيتنام تسعى للحصول على طرّادات إضافية لسلاح بحريتها

ذكر موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن فيتنام تسعى للحصول على طرّادات معدّلة من نوع Pohang من كوريا الجنوبية.

وجاء في منشور على الموقع "تقوم قيادة البحرية الفيتنامية بتقييم إمكانية الحصول على سفينة معدّلة أخرى من فئة Pohang لسلاح بحريتها من كوريا الجنوبية".

وتبعا للموقع فإن "كوريا الجنوبية كانت قد سلّمت فييتنام سابقا طرّادات معدّلة أعيد ترميمها من كورياالجنوبية، وحصلت على السفينتين في مايو 2017 وأكتوبر 2018، وماتزال تلك السفينتين تخدمان في سلاح البحرية الفيتنامي حتى الآن".

وتنتمي سفن Pohang لفئة الطرادات الحربية متعددة الاستخدامات، وكانت كوريا الجنوبية قد أنتجتها ما بين عامي 1984 و1992، وحصل الجيش الكوري الجنوبي على 24 سفينة منها، وبقي لديه 7 سفن في الخدمة حاليا.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 88.3 م، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1216 طنا، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 4000 ميل بحري في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 118 شخصا.

وتشمل منظومة تسليح Pohang مدفعين من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم، وصواريخ مضادة للسفن من طراز SSM-700K، وطوربيدات مضادة للسفن والغواصات.

المصدر: سلاح روسيا